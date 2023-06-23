Ekonomiye güven düşüşe devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre ekonomiye güven haziran ayında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks mayısta 103,7 iken haziranda yüzde 2,5 azalarak 101,1 seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 6,5 azalarak 85,1'e düştü. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,6 yükselişle 105,7 seviyede çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 117,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,5 düşüşle 88,9'a geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2023



Ekonomik güven endeksi 101,1 oldu



Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 103,7 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.



Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023





Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2023

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.