  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Elektrik tarifesine dev zam

Elektrik tarifesine dev zam

Elektrik tarifesine dev zam
Güncelleme:

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Konutlara zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Dolar kurunda görülen artış akaryakıt fiyatlarında artışa neden olurken, enerjide elektrik tarafında ise beklenen zam geliyor.

Sektör kaynakları elektrik tarifelerinde sanayi ve ticarethanelerde 1 Ekim’den itibaren yüzde 20 zam beklendiğini ifade etti. Konutlarda ise elektrik ücretlerine zam yapılmayacağı belirtildi.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı.

Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023’de de fiyatlarda yüzde 15’lik indirime gidilmişti.

Etiketler elektrik tarifesi zam elektriğe zam elektrik tarifesine zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna tepki çeken yanıt
Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı
Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti!
Türkiye kaçıncı sırada? Ülkeler, iPhone 15 almak için maaşlarının ne kadarını veriyor?
İkinci el araç satışına bir ilk olan uygulama
Türkiye'de fabrika çıkışlı, garantili 2. el araç satışı başladı
ERİS'ten sonra şimdi de aşıdan kaçabilen PİROLA alarmı!
Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu
İstanbul'da korkunç kaza! Taksi teneke yığınına döndü