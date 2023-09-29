Elektrik tarifesine dev zam

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Konutlara zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Dolar kurunda görülen artış akaryakıt fiyatlarında artışa neden olurken, enerjide elektrik tarafında ise beklenen zam geliyor.

Sektör kaynakları elektrik tarifelerinde sanayi ve ticarethanelerde 1 Ekim’den itibaren yüzde 20 zam beklendiğini ifade etti. Konutlarda ise elektrik ücretlerine zam yapılmayacağı belirtildi.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı.

Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023’de de fiyatlarda yüzde 15’lik indirime gidilmişti.