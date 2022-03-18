Elektrikteki yeni düzenleme faturalara ne kadar yansıyacak ?

Zam yağmuru ve değişen kademeli tarife nedeniyle vatandaşı isyan ettiren elektrik faturaları için EPDK'nın piyasalara müdahalesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Müdahalenin faturalara da ne kadar yansıyacağı da hesaplandı...

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 8 Mart günü yapılan yasa değişikliğiyle aldığı yetki çerçevesinde, elektrik fiyatlarını serbest piyasada dengelemek için kaynaklara göre alım yapmaya ilişkin karar aldı.

Karar göre, rüzgar, güneş, hidrolik, kömür, doğal gaz gibi kaynaklara dayalı elektrik üretim maliyetlerinin farklılığına işaret ederek farklı kaynaklardan alınan elektriğe maliyete göre farklı ücretler ödeneceği belirtildi.

Böylece ithal kömür, doğalgaz gibi pahalı kaynaklardan elektrik üreten santrallerin kapanması önlendiği gibi, fiyatların bir miktar aşağı çekilmesiyle serbest ya da sabit tarifeden elektrik alan son tüketicilerin de elektrik fiyatlarında istikrar ya da bir miktar düşme olabilecek.

EPDK kararı EPİAŞ eliyle uygulanacak. Piyasa fiyatları açısından makul bir seviye tutmak koşuluyla ve genel fiyatları aşağıya çekecek şekilde, rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi düşük maliyetli kaynaklardan elde edilen elektrik üreticilerinden kar marjı da gözetilerek sabit bir bedelden elektrik alımı gerçekleştirilecek. YEKDEM çerçevesinde alım fiyatı sabit olan yenilenebilir enerji kaynaklı üreticiler uygulama dışı olacak.

Elektrik üretiminde kullanılan her bir kaynağa göre, farklı farklı fiyatlar belirlenecek. Verilecek desteklerde de yine her bir kaynağa göre farklılık olabilecek.

UYGULAMA 6 AY SÜRECEK

Bilgi veren kaynaklar uygulamanın çok geçmeden başlayacağı ve piyasa oyuncusu olarak EPİAŞ üzerinden sistemin işletileceğini kaydettiler. EPDK’dan yapılan açıklamada, usul ve esasların düzenlendiği kararın 6 ay için alındığı kaydedildi.

Diğer yandan, 8 Mart’ta yapılan yasal düzenleme, 6’şar aylık dilimlerle sınırlı olmak üzere bu sürenin uzatılmasına da imkan veriyor.

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