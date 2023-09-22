Elon Musk Türkçe bilen personel arıyor

Starlink'in Türkiye piyasasına girme adımı sonrasında Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli Space X, aylık 120 bin TL maaşla Türkçe bilen Starlink temsilcisi aradığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7,4 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ülke genelinde iletişim sorunları yaşanmış; bu sorun kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olmuştu. Süreçte Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının Türkiye’de aktif edilmesi istenmişti.

Ancak hükümet bu teklifi reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Musk’ın görüşmesi sonrası Starlink uydularının Türkiye’de hizmet verebilmesi için adım atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’sa, bu kapsamda Starlink’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) resmi başvuru yaptığını duyurmuştu.

Bu gelişmeler ışığında Starlink’in açtığı bir iş ilanı dikkat çekiyor.

Starlink’in sitesinde yer alan iş ilanına göre, müşteri hizmetlerinde çalışacak ve Türkçeyle İngilizceye hakim olan bir çalışan aranıyor.

İşin tanımı, gereklilikler ve sunduğu olanaklar şöyle:

İş tanımı:

Müşteri sorunlarını önceliklendirmek, sorunları gidermek, trendleri analiz etmek, müşterilerin deneyimini geliştirecek basit, etkili destek müdahaleleri tasarlamak, donanım, yazılım ve ağ uzmanlığını kullanarak müşterilere teknik destek sağlamak.

Aranan özellikler:

Lise veya dengi diploma

Söz konusu alanda en az bir yıl tecrübe

Akıcı İngilizce ve Türkçe bilgisi

Problem çözme yeteneği

Yazılı ve sözlü iletişim becerisi

Zaman yönetimi becerisi

Ağ oluşturma, donanımla ilgili sorunları giderme, yazılım geliştirme vb. konularda deneyim

Eğitim, öğrenme ve geliştirme, analitik, hizmet tasarımı, satıcı yönetimi veya içerik yönetimi rolünde deneyim

Kaliforniya’da ikamet. Bu iş uzaktan yapılacak bir iş değil.

Çalışma saatleri

Gerektiğinde tatillerde de çalışılmalı

Günde 10-12 saat çalışmaya müsait olunmalı

Haftada dört gün çalışılacak

Maaş

Çalışanın seviyesine göre saatlik 22 dolar (600 lira) 24,5 dolar (665 lira) arasında değişiyor. Böylelikle maaş aylık 4704 doları (127 bin lira) bulabilir.

İş ilanının ne zaman açıldığı belirsiz ancak pozisyon hala açık yani Starlink şartlara uygun bir çalışan aramaya devam ediyor.