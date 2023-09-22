Elon Musk Türkçe bilen personel arıyor
Starlink'in Türkiye piyasasına girme adımı sonrasında Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli Space X, aylık 120 bin TL maaşla Türkçe bilen Starlink temsilcisi aradığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7,4 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ülke genelinde iletişim sorunları yaşanmış; bu sorun kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olmuştu. Süreçte Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının Türkiye’de aktif edilmesi istenmişti.
Ancak hükümet bu teklifi reddetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Musk’ın görüşmesi sonrası Starlink uydularının Türkiye’de hizmet verebilmesi için adım atıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’sa, bu kapsamda Starlink’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) resmi başvuru yaptığını duyurmuştu.
Bu gelişmeler ışığında Starlink’in açtığı bir iş ilanı dikkat çekiyor.
Starlink’in sitesinde yer alan iş ilanına göre, müşteri hizmetlerinde çalışacak ve Türkçeyle İngilizceye hakim olan bir çalışan aranıyor.
İşin tanımı, gereklilikler ve sunduğu olanaklar şöyle:
İş tanımı:
Müşteri sorunlarını önceliklendirmek, sorunları gidermek, trendleri analiz etmek, müşterilerin deneyimini geliştirecek basit, etkili destek müdahaleleri tasarlamak, donanım, yazılım ve ağ uzmanlığını kullanarak müşterilere teknik destek sağlamak.
Aranan özellikler:
Lise veya dengi diploma
Söz konusu alanda en az bir yıl tecrübe
Akıcı İngilizce ve Türkçe bilgisi
Problem çözme yeteneği
Yazılı ve sözlü iletişim becerisi
Zaman yönetimi becerisi
Ağ oluşturma, donanımla ilgili sorunları giderme, yazılım geliştirme vb. konularda deneyim
Eğitim, öğrenme ve geliştirme, analitik, hizmet tasarımı, satıcı yönetimi veya içerik yönetimi rolünde deneyim
Kaliforniya’da ikamet. Bu iş uzaktan yapılacak bir iş değil.
Çalışma saatleri
Gerektiğinde tatillerde de çalışılmalı
Günde 10-12 saat çalışmaya müsait olunmalı
Haftada dört gün çalışılacak
Maaş
Çalışanın seviyesine göre saatlik 22 dolar (600 lira) 24,5 dolar (665 lira) arasında değişiyor. Böylelikle maaş aylık 4704 doları (127 bin lira) bulabilir.
İş ilanının ne zaman açıldığı belirsiz ancak pozisyon hala açık yani Starlink şartlara uygun bir çalışan aramaya devam ediyor.
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