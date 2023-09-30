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Elon Musk'tan Türkiye'ye yatırım sinyali

Elon Musk'tan Türkiye'ye yatırım sinyali
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kendisini Teknofest’e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edip, "Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından teşekkür etti. ABD’li milyarder Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu “X’ten” yayımladığı mesajda, “Teknofest’te yarışan tüm takımları kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise daveti için teşekkür ederim. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etmiş ve Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etmişti.

Etiketler elon musk spacex space x tesla twitter recep tayyip erdoğan teknofest
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