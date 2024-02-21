Emekli ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Emekliye verilecek emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Emeklilerin beklediği haber geldi. Tüm emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükselmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
8. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ
Emeklinin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
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