Emekli ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Emekliye verilecek emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilerin beklediği haber geldi. Tüm emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükselmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

8. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Emeklinin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.