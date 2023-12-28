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Emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ödeneceği tarih açıklandı

Emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ödeneceği tarih açıklandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.


Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/VGMG5kmGmu

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 28, 2023

Etiketler iramiye bakan emekli emekliler
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