Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemeleri başlıyor

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemeleri yarından itibaren başlıyor.

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu.



İkramiye ödemeleri 11-12-13 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım