En düşük emekli maaşına ayar geliyor! Emekli ne kadar zam alacak?

TÜİK tarafından yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı netleşecek. İktidara yakınlığıyla bilenen Sabah gazetesi, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelebileceğini yazdı.

Asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 49 oranında artırılarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını ve yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranları netleşecek.

KABİNEDE GÜNDEME GELEBİLİR

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre AK Parti kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor. Vatandaşın beklentilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletildiği belirtildi.

AK Parti kurmayları yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kulislerde, rakamın 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak" demişti.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 49 ZAMLANDI

Asgari ücret, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Böylece asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmış oldu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.