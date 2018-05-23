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  4. 23 Mayıs 2018 16:31

Enerji Bakanı: ''Türkiye ilk kez gerçekleştirilecek...''

Enerji Bakanı Albayrak, gravite verileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Enerji Bakanı: ''Türkiye ilk kez gerçekleştirilecek...''
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin dört bir yanında gravite verilerinin toplandığını duyurdu.

Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım." ifadelerini kullandı. 

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