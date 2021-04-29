Erdoğan açıkladı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları, esnafa uygulanacak destekler ve işten çıkarma yasağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu ürünleri geliştirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Günümüzde barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazır olmaktan geçiyor. İstiklal yolunun güçlü bir ordudan geçtiği çok iyi anlaşılmıştır.

Yerli ve milli kurumlarla ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dünyadaki ender kuruluşlardan biridir. Bugün de kurumumuz, 203 mm'ye kadar silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen tek yapıdır. Barut fabrikasında sevk barutlarını üretiyor. Tank, obüs, ve havan mühimmatları üretimi yapılıyor.

(Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi) Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.

'TAMAMEN YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLECEK'

Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek.

Türkiye dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Uzaktan kumanda ile insansız çalışabilen zırhlı muhasebe aracımız artık TSK'nın emrindedir.

Bugün burada platform makinalı tüfeği inceleme fırsatını bulduk. Diğer alanlarda da bitmesini dört gözle beklediğimiz pek çok proje bulunuyor.

Makine ve Kimya Endüstri Kurumumuzun özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz.

MEMUR VE ESNAFA MÜJDE

Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.



Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.