Eritme peynirlerdeki büyük tehlike

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar marketlerde satılan eritme peynirler için "sahte" ürün uyarısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Haksız kazanç sağlamak ve birim maliyetleri düşürmek için peynir yapımında değişik yöntemlere başvuruluyor" diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çok fazla peynir çeşidi bulunmasının, taklit ve tağşiş yapmanın boyutlarını artırdığını belirten Bayraktar, son 2 yılda peynir fiyatlarında 4 kata varan artışların olması tüketicinin alım gücünü azalttığını ve bu durumun sahtecilik oranlarını artırdığını söyledi.

Bayraktar, peynir üretiminde maliyetleri düşürmek için süt yağı haricinde yağ kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürünü sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek için fazla natamisin kullanımı gibi yöntemlere başvurulduğunu söyledi.

Küf ve maya oluşumunu engelleyen raf ömrünü uzatan bir özelliğe sahip olan natamisinin, toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zararları olabiliyor.

'ERİTME PEYNİRLER TAĞŞİŞE EN AÇIK ÜRÜNLER'

Bayraktar, tost peyniri, üçgen peynir ve kahvaltılık peynir gibi eritme peynirlerin süt tozu ve tereyağı bazlı süt ürünlerinin ve homojenliği sağlayıcı kimyasal maddelerin karıştırılması ile elde edildiği için tağşişe en açık ürünler olduğunu belirtti.

Üretimde yaşanan sorunların çözülememesi halinde dış pazarlarda rekabet etmenin mümkün olmayacağını da sözlerine ekleyen Bayraktar, “Önceliğimiz yem başta olmak üzere girdilerdeki fiyat artışlarına yönelik etkili tedbirler almak, üreticilerimize sürdürülebilir gelir, tüketiciye ulaşılabilir fiyattan gıda sağlayacak politikaları hayata geçirmek olmalıdır." dedi.

'SEKTÖRÜ AYAKTA TUTAN AİLE İŞLETMELERİ'

Çiğ süt fiyatları değişen piyasa koşullarına göre güncellenerek süt üreticilerinin mağdur edilmemesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Ülkemizde üretilen sütün büyük bir kısmı, çiftçilerimizi kırsalda tutan, küçük aile işletmeleri tarafından üretiliyor. Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleridir. Bu işletmeler üretime küstürülmemeli, ayakta kalması sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.