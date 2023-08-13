Erzurum ihracat verileri açıklandı

Türkiye'de bu yıl içerisinde sadece Erzurum’dan toplam 39 ülkeye ihracat yapıldı.

Erzurum'dan sadece bu yılın Temmuz ayında 17, Ocak-Temmuz aylarında ise 39 ülkeye ihracat yapıldı. İlden dönemsel kayıtta 11 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 10 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Erzurum'dan Temmuz ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Özbekistan olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Temmuz ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Romanya ve Moldova olarak değerlendirildi.

İHRACAT DEĞERİ ARTAN ÜLKELER

Ocak - Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Nijer, Özbekistan, AHL Serbest Bölgesi, Moldova, Fransa, ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, Almanya ve Romanya ile yapılan ihracat değeri arttı. İhracat değerindeki en yüksek artış oranı ise Nijer yüzde 1175, Özbekistan yüzde 761.5, AHL Serbest Bölgesi yüzde 275 olarak gerçekleşti.

BİRİNCİ SIRADA ROMANYA VAR

Erzurum'dan Temmuz ayında 17 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla değerde ihracatın yapıldığı ülke 1.2 milyon dolarla Romanya oldu. Ay içinde kaydedilen ihracat değerleri Gürcistan 660,96, Azerbaycan 533,38, Irak 428,89, Özbekistan 178,63, Moldova 133,47, Suudi Arabistan 71,77, Tanzanya 58,16, Kırgızistan 26,69, Almanya 24,69, Türkmenistan 22,29, Ahl Serbest Bölgesi 12,63, Fransa 11,57, Somali 10,12, Yunanistan 8,13, İran 4,12, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 2,00 bin dolar oldu.

7 AYDA TOPLAM 39 ÜLKEYE İHRACAT

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Temmuz ayları kaydında en yüksek değerde ihracat Gürcistan'la 3.5 milyon, Azerbaycan'la 2.5 milyon, Irak'la 2.0 milyon, Romanya ile 1.7 milyon, Moldova ile 1.0 milyon dolar olarak kaydedildi. Dönem'de özbekistan7la 516.9, Sierra Leone ile 493.0, Fransa ile 277.5, Almanya ile 259.8, Somali ile 210.5 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN TEMMUZ AYI İHRACATI

Otomotiv 2,7 milyar dolarla Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yine ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 2,1 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi.