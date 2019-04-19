Et fiyatlarında önlenemez artışa kasaplar da isyan etti

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan ramazan ayı öncesi tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artmasını eleştirdi. Her yıl ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarında istenmeyen artışın gündeme geldiğini belirten Yardımcı, “Spekülatörler yine ortaya çıktı. Aylarca zam yapmadılar ama şu anda yüzde 20 zam geldi. Et geçen sene de bu sene de 46 TL’ydi; ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50- 52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı” diye konuştu.

Tavukların yemlerine de ciddi zam geldiğini belirten Yardımcı, “Adamı kurtarmıyorsa girdi maliyetleri arttıysa ne yapsın? Mecbur artıracak. Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez” dedi.

BİR TENCERE YEMEK 50 TL OLUNCA İNSANLAR NASIL ALSIN?

Tavuk etinin kilogram fiyatının 7- 8 TL bandında seyrederken, şu anda raflara 8 TL’den geldiğini kaydeden Yardımcı, “Yüzde 20’nin üzerinde zam geldi. Ramazan ayında zamma karşıyım. 2 kilogram gelen bir tavuk 30 TL tutarsa patates soğan alınca eder 40 TL. Bir tencere yemek 50 TL olunca insanlar nasıl alsın?” diye konuştu.

Beyaz ete de zam geldi

Başkan Yardımcı, ulusal zincir marketlerde Et ve Süt Kurumu aracılığıyla yapılan et ve kıyma satışını da eleştirdi. Devletin 29 TL’ye aldığı eti, zincir marketlere 22- 23 TL’den verdiğini anlatan Başkan Yardımcı, “Kasap 29 TL’ye kestiği dananın etini nasıl 23 TL’ye verecek? Zincir marketler her şeyi satıyor. İlaç bile satıyorlar. Benim kasabımda sucuğu bile yasakladılar” dedi.