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Et ve Süt Kurumu kasaplara uygun fiyatlı et satacak

Et ve Süt Kurumu kasaplara uygun fiyatlı et satacak
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Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılma kararı alındı.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

"Tedbirler almaya devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler et et ve süt kurumu kasaplar
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