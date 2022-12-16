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Euro Bölgesi'nde enflasyon düşüyor

Euro Bölgesi'nde enflasyon düşüyor
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Euro Bölgesi'nde kayım ayı enflasyonu yüzde 10.1, Avrupa Birliği'nin enflasyonu ise yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nin enflasyonu yüzde 10,1 olurken, Avrupa Birliği'nin (AB) enflasyonu ise 11,1 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da enflasyon gerilemeye başladı
Euro Bölgesi'nin enflasyonu bir ay önce 10,6 idi. Böylelikle veri 0,5 oranında düşmüş oldu.

AB'nin enflasyon verisi ise geçen ay 11,5 idi. Böylelikle AB'nin enflasyonunda da 0,4 oranında bir düşüş yaşandı.

Euro Bölgesi ülkelerin enflasyonlarına bakıldığında en yüksek verinin yüzde 23,1 ile Macaristan'da kaydedildiği belirtildi.

Etiketler avrupa birliği euro bölgesi enflasyon tüfe
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