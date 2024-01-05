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Euro Bölgesi'nin 2023 enflasyonu belli oldu

Euro Bölgesi'nin 2023 enflasyonu belli oldu
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Eurostat, Euro Bölgesi'nin 2023 yılı enflasyonunu açıkladı.

Euro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı.Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları aralıkta yıllık bazda yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. Piyasalar tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3 artmasını bekliyordu.

Aralıkta aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,2 oranında arttı. Kasımda tüketici fiyatları artışı yıllık bazda yüzde 2,4 olmuş, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,6 oranında azalmıştı.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,7 geriledi.

Ülkelere göre enflasyon

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Slovakya'da yüzde 6,6, Avusturya’da 5,7, Hırvatistan'da 5,4, Estonya’da 4,3, Fransa’da 4,1, Almanya’da 3,8, İspanya’da 3,3, İtalya ve Belçika’da yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Türkiye'de enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 enflasyon rakamlarını 3 Ocak çarşamba günü açıklamıştı. TÜİK'in açıkladığı Aralık 2023 enflasyon rakamları şöyle oldu:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

TÜİK Aralık 2023 enflasyonu

TÜİK verilerine göre enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 64,77 artış kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık 64,77 oldu.

Aylık bazda beklenti yüzde 3,13 seviyesinde olurken, aylık artış ise yüzde 2,93 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

 Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda da yıl sonu tahmini bu seviyeye çıkarılmıştı.

ENAG'ın Aralık 2023 enflasyon verileri 

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Aralık 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

 

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