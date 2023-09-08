Eylül ayında temettü ödeyecek 13 şirket

Borsa İstanbul’da işlem gören 13 şirket, eylül ayında temettü ödemesi yapacağını KAP'a bildirdi.

Genel kurul toplantılarının ardından temettü ödeme kararı alan şirketler Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

Buna göre, eylül ayında yatırımcılarıyla kârını paylaşacağını KAP’a bildiren 13 şirket ve temettü miktarları şöyle sıralandı:

AEFES - 18 Eylül 2023, pay başına net 0,9591 TL

BERA - 18 Eylül 2023, pay başına net 0,450 TL

YATAS - 18 Eylül 2023, pay başına net 1,2016 TL

BRKSN - 19 Eylül 2023, pay başına net 0,0519 TL

DURDO - 19 Eylül 2023, pay başına net 0,1440 TL

PAGYO - 21 Eylül 2023, pay başına net 0,3516 TL

ARCLK - 25 Eylül 2023, pay başına net 2,3974 TL

BFREN - 26 Eylül 2023, pay başına net 21,8784 TL

ADEL - 27 Eylül 2023, pay başına net 0,6858 TL

LKMNH - 29 Eylül 2023, pay başına net 0,2062 TL

MTRKS - 29 Eylül 2023, pay başına net 0,3358 TL

OZSUB - 29 Eylül 2023, pay başına net 0,0597 TL

TUPRS - 29 Eylül 2023, pay başına net 6,7729 TL

KAP’a yapılan açıklamalara göre ekim ayında ise şu an 8 şirketin temettü ödemesi yapması planlanıyor.

Temettü nedir?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, elde ettiği kârı şirketin büyümesi için kullanmakta ya da ortaklarına dağıtmaktadır. Şirketin kârını yatırımcıları ile paylaşma kararı almasına ise temettü denilmektedir. Buna göre temettü sırasında şirketin hissesine sahip olan tüm ortaklar, hesabında bulundurduğu hisse oranında bu kârdan yararlanmaktadır.

Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına, ne kadar ve ne zaman ödeneceğine ise şirketlerin genel kurul toplantılarında karar verilmektedir.