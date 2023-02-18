EYT bir yıl ertelenecek mi? Erdoğan kararını verdi

Meclis'te yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi, deprem felaketi nedeniyle askıya alındı. AK Parti MYK toplantısında ''EYT'yi 1 yıl erteleyelim'' önerisi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise EYT'nin Meclis'ten geçirilmesi yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Meclis gündemine alınan EYT düzenlemesinin yasalaşması bekleniyordu ancak deprem felaketi nedeniyle çalışmalar durdu. Peki EYT düzenlemesi ertelenecek mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, 2 gün önce gerçekleşti. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 6 saat sürdü.

BU HAFTA GÖRÜŞÜLMESİ TALİMATI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre MYK'nın gündeminde, deprem felaketi nedeniyle yasalaşamayan EYT düzenlemesi de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT teklifinin Meclis'ten aynen geçirilmesi talimatı verdi. TBMM bu hafta içinde düzenlemeyi görüşecek.

"EYT'Yİ BİR YIL ERTELEYELİM" İDDİASI

Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı iddia edildi.

DEPREMİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE MALİYETİ NE KADAR?

ABD'li dev banka JP Morgan, Türkiye'yi vuran depremlerin ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, depremin fiziki yapılara doğrudan hasar maliyetinin 25 milyar dolar olduğu belirtildi.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisi için 84 milyar doları aşan bir mali hasar yaratacağını belirtti.

HAFTA İÇİ MECLİS'TEN GEÇECEK

Bu diyalogların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ve bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istediği belirtildi. Meclis, 21 Şubat Salı günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Bu hafta içinde EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tahmin ediliyor.

İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emekli olmaya hak kazanan vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması bekleniyor. EYT'nin etki analizine göre 8 Eylül 1999 ve bu tarihten önce sigortaları başlayan 2.2 milyon kişi hemen emekli olma hakkını kazanacak. Bu kişilerin 1.7 milyonu SSK, 89 bini Bağ-Kur, 496 bini Emekli Sandığı kapsamında yer alıyor. İlerleyen yıllarda düzenlemeden yararlanıp emekli olacakların toplam sayısı ise 4.8 milyonu bulacak.

Sözcü