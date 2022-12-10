EYT'de yeni iddia: Yaş sınırı değişti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yaş sınırı getirileceği iddiaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Yaş tartışmaları sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. Kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı olacağı öne sürüldü.

2023 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Eyt'de en kapsamlı düzenlemenin yapılacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaş sınırına değinmedi. Bilgin'in konuşmasının ardından, yaş belirsizliği yeni iddiaları da beraberinde getirdi.

'YAŞ' KONUSUNDA YENİ İDDİA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, masada iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. EYT düzenlemesinin 12 Aralık pazartesi günü muhtemel Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

"BÜTÜN VERİLER ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Öte yandan, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Bakan Bilgin, milletvekillerinin yaş sınırı ile ilgili ısrarlı soruları üzerine de "Bütün veriler ortaya çıktıktan sonra karar vereceğiz. Bir karar açıklama beklentisi doğru beklenti değil. Zaten 15-20 gün içinde Meclise intikal edecek" demişti.

CHP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

CHP'den de EYT'de yaş sınırına tepki gelmişti. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'de yaş sınırlaması getirileceği iddialarına ilişkin, "EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin. İnsanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İŞVEREN TARAFI KAYGILI

İşverenlerin kalifiyeli elemanlarını kaybetme riski ve tazminat külfetinin ağır olmasından dolayı EYT düzenlemesine mesafeli yaklaştığı biliniyor. Bu da EYT'de yaş sınırı tartışmalarını beraberinde getirmiş, kadınlarda 48 veya 50, erkeklerde 50 veya 52 şeklinde yaş sınırı getirileceğine ilişkin haberler çıkmıştı.