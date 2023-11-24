Faiz kararı bankada parası olana yaradı: Mevduat faizleri uçtu

TCMB'nin dün verdiği ve beklentileri ikiye katlayan politika faizi artırımı kararı sonrasında bankaların Türk Lirası mevduatlarına verdiği faizler de tırmanışa geçti.

Dün Kasım ayı politika faizini açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 puanlık artış beklentilerini ikiye katlayarak 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Bu kararla birlikte TCMB seçim sonrasında faiz artışını aralıksız sürdürmüş oldu. TCMB Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

TCMB'nin politika faiz kararının hemen ardından gözler bankaların Türk Lirası mevduat hesaplarına verilen faizlerine çevrildi.

TL mevduat faizleri de tarihi zirvesine ulaşırken bankaların son faiz hesabı değişti.

Bankacılık kaynakları, HaberTürk'ün aktardığına göre; TL mevduata vatandaşın ilgisi artarken bankaların bu üründeki rekabetinin de arttığına dikkat çekti. Kaynaklar ayrıca kısa süre içinde yüzde 50 faiz oranının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Öte yandan faiz artışları mevduat faizlerine de yansıdı. Mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte bankalarda hesaplar değişti. 500 bin TL yatırılması durumunda bazı bankalar 1 aylık vadede 15 binden 18 bin liraya kadar faiz parası veriyor.