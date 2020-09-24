Faiz kararı piyasalar çare olmadı! İşte dolar, euro ve altında son durum

Piyasalar için beklenen kritik gün geldi. TCMB'de bugün yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı verildi. TCMB Para Politikası Kurulu, faiz oranlarını 2 puan arttırarak faizi 10,25'e yükseltti.

Merkez'in bu kararının ardından rekor üstüne rekor kıran dövizde de gerileme gözlendi.

TCMB'nin kararı sonrası gerileyen dolar/TL ise, 7,5566'ya kadar indi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar/TL 7,63 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise dün 9,03 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi yeniledikten sonra faiz kararı sonrası bugün 8,90 TL seviyesinde yer alıyor.



Altının gram fiyatı 458 liradan, çeyrek altın 752 liradan ve cumhuriyet altını 3.063 liradan alıcı buluyor. Altının ONS fiyatı ise 1.869 Dolar.

Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.

Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışı, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini kaydetti.





Merkez Bankası faiz kararını verdi; faizler 2 puan arttırıldı