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FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten ise 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
Açıklanan karar 11 üyenin tamamının onayıyla alınırken, aylık ABD Hazine kağıdı alımı 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımı ise 10 milyar dolara indirildi. Fed, varlık alımlarını azaltma hızını ise, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

"TOPARLANMA KORONAVİRÜSÜN DURUMUNA BAĞLI"
Enflasyonun koronavirüs salgını ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiğini vurgulayıp 'enflasyonda artışın geçici olduğu' ifadesinden vazgeçen Fed, "Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı" açıklamasını yaptı.

OMİCRON'A DİKKAT ÇEKİLDİ
Metne ayrıca omicron varyantına dair endişelerle ilgili ifadeler eklendi. İşsizliğin ciddi oranda düştüğü ve istihdam kazanımlarının da ortaya çıktığı belirtildi.

ABD'DE ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetmişti. Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etmişti. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görülmüştü.

Etiketler fed faiz karar
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