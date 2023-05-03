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Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kararı oy birliğiyle aldı. Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti.

Bir sonraki faiz kararı 14 Haziran tarihinde alınacak

Etiketler fed faiz karar
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