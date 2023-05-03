Fed faiz kararını açıkladı

Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına rakip oldu, hem güzellikte hem de sahada...

Kirasını alamadığı kiracısının kapısını çaldı, hayatının şokunu yaşadı

Akılmaz cinayet! ''Rahmetli de çok iyi bir insan değildi'' deyince öldürüldü

Bir ilimizde daha altın piyangosu! Kazma vurulan yerden altın çıktı

JPMorgan, seçim sonrası dolar/TL beklentisini açıkladı

The Times'tan olay iddia: ''Erdoğan kaybederse kaos çıkarabilir''

Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu

1 ay ücretsiz! Doğalgaz faturaları böyle olacak

''Sınır ötesi'' hırsızlar yakalandı! Türkiye'ye gelip kuyumcu soydular....

Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı