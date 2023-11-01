Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5,50'de bıraktı.

Piyasaların kasım ayına yönelik genel beklentisi de Fed’in politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'de kalırken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.