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FED'in faiz kararı öncesi ABD enflasyon verileri açıklandı

FED'in faiz kararı öncesi ABD enflasyon verileri açıklandı
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ABD'de tüketici fiyatlarındaki değişimi yansıtan ve Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı üzerinde etkili olabilecek mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti.

Nisan ayında yıllık artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşirken, mayıs ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,4 olmuştu.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,1 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,4 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi gerilemişti

New York Fed’in mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nde ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin gerilediği görülmüştü.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2’ye düşmüştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 2,8 olurken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıkmıştı.

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Etiketler FED faiz kararı faiz abd enflasyonu enflastyon Amerika
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