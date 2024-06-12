FED'in faiz kararı öncesi ABD enflasyon verileri açıklandı

Öğrenci yurdunda 10 erkek çocuğa istismar skandalı

''Kenan Doğulu - Beren Saat boşanıyor'' diyenler bakalım şimdi ne diyecek ?

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