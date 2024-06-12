Dolar, Euro ve altın da bayram tatili kafasına girdi

Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasalardaki dikkat çeken hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki geri çekilme sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar Cuma günü itibariyle başlayıp tam 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili öncesinde sakin seyrini sürdürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine ara verirken, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarındaki geri çekilme ise sürüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin enflasyon verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti. Nisan ayında yıllık artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşirken, mayıs ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,4 olmuştu. Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,1 artış gerçekleşmesi yönündeydi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,4 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Gözler FED'te

Fed’in faiz kararı 21.00’da, Başkan Powell’ın basın toplantısı ise 21.30’da gerçekleşecek.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,34 TL'den başlayan Dolar 32,37 TL'den,

34,80 TL'den başlayan Euro 34,89 TL'den,

41,27 TL'den başlayan Sterlin 41,34 TL'den,

20,57 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,61 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,36 TL'den, Euro 34,74 TL'den, Sterlin 41,20 TL'den, Japon Yeni ise 20,63 TL'den görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 314 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 312 Dolar'dan,

2 bin 405 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 408 TL'den,

3 bin 960 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 962 TL'den,

16 bin 305 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 298 TL'den,

30,57 TL'den başlayan Gümüş ise 30,57 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 314 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 407 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 960 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 305 TL'den, Gümüş ise 30,48 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 67 bin 284 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 785 Dolar'dan,

3 bin 284 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 535 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,22 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,60 Dolar'dan işlem görüyor