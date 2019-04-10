Bakan Berat Albayrak yeni reform paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'nı açıkladı. Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirileceğini belirten Albayrak, BES ve kıdem tazminatında reform yapılacağını söyledi. Gıda enflasyonuna karşı tarimda milli birlik projesinin hayata geçeceğini kaydeden Albayrak, dolaylı vergilerin azaltılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'nın açıklandığı toplantıda konuştu.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Ağustos ayından bugüne kadar STK'ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.



İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.



Bu paketle ekonomimizin karşılaştığı en temel sorunlara yeterli çözümler sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık.



Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

Türkiye seçim dönemini geride bıraktı. Adeta bir demokrasi şöleni olarak geride bıraktık. Sandıktan çıkan mesajın sonucuna göre her siyasi parti yol haritasını ona göre çizecektir.



Türkiye'nin önünde 4.5 yıllık seçimsiz dönem var. Türkiye'nin gündemi ekonomi reformudur.



Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi.



Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.



Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak. Kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek.



Özel bankaların ihtiyaçları halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak. Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

Ulusal veri merkezi kurulacak. Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.



Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar. Bankaların aktif kaliteleri çok daha iyi bir düzeye taşınacak.



İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak.



YENİ YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURULACAK



Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.



Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Bazı sorunlu krediler, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM



Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak.



Tüm paydaşların katılımı ile kıden tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi fayda sağlayacak. Vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak.



Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız.



Şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Önümüzdeki süreçte ekonomimize fayda sağlayacak güçlü bir emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Reel sektörde riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek. Mali şeffaflık artırılacak.



Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birilkte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak.



Hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.



Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.



Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10'unu bulacaktır. Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı FİKKO bünyesinde kurulacak.



Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz. FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.



Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.



Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.



YEP'te 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar lirası devreye alındı. Bütçe hedefini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek.

VERGİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR



Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor. Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız. Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak. Kayıtdışılıkla mücade edeceğiz.



mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.



Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak. İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz.



İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza'nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.



İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.



Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine katkı sağlayacak.



YARGIDA REFORM



Bir diğer reform alanımız yargı alanı.



Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.