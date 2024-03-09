Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin kredi notu "B"den "B+"ya yükseltilirken, not görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Son paylaşılan değerlendirmede ise notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve önden yükselmeli sıkılaşma da dahil olmak üzere politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtildi.

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığını belirten Fitch, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret etti.

2024'ün ilk çeyreğinden sonra yurt içi talep ve özel tüketim üzerinde daha güçlü bir etki yaratan daha sıkı bir politika karışımının, nispeten zayıf dış taleple birleştiğinde, büyümenin 2024'te yüzde 2,8'e yavaşlamasına yol açmasını bekleyen Fitch, Türkiye'nin ana ticaret ortaklarına yönelik büyüme beklentilerinin iyileşmesi nedeniyle 2025'te büyümenin hafif bir artış göstererek yüzde 3,1'e yükseleceğini öngördü.

Fitch, temel senaryonun, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmayacağı yönünde olduğunu da belirterek, "Enflasyonun yıl boyunca ortalama yüzde 58'de seyretmesini, 2024 sonunda yüzde 40 ile Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık hedefinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fitch'in bir sonraki Türkiye değerlendirmesi 6 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Fitch, son olarak 8 Eylül 2023’te görünümü negatiften durağana çekmişti.

Fitch'in kararı neden önemli?

Kredi kuruluşlarının değerlendirmesi doğrudan yatırımlar için oldukça önemli görülüyor. Şirketler ve fonlar bir ülkeye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kuruluşlarını izliyor. Yatırımcılar da genellikle yatırımlarında en az 2 kuruluşun yatırım yapılabilir seviyede not vermesi şartını arıyor.