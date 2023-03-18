Fitch'ten Türkiye ekonomisi için bir kötü haber daha

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yılın ilk değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği aktarıldı. Fitch 8 Temmuz 2022’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin B+ olan kredi notunu B’ye indirmiş, görünümünü negatif olarak korumuştu.

ENFLASYON RİSK OLUŞTURUYOR

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve TL’de daha fazla değer kaybının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

BÜYÜME TAHMİNİ

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

TCMB'NİN 2023 YILI SONU DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 31,63 artış göstereceğini öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 30,75 olarak belirlenmişti.

2023 yılının sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti.

Buna göre piyasa katılımcıları, bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 35,76 olarak açıklarken, mart ayı anketinde bu beklenti yüzde 37,72 oldu.

Dolar/TL kurunda beklentiler yükseldi

TCMB'nin anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 oldu.