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  3. 10 Mayıs 2019 11:58

Garanti Bankası'nın adı resmen değişti

Garanti Bankası faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdüreceğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Garanti, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürecek.

Garanti Bankası'nın adı resmen değişti
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Garanti, BBVA Grubu'nun yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek.

Şirket'ten konu ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin "Garanti BBVA" işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

 

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