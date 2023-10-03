Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı yapılacağını açıkladı. GSB Yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağı duyuruldu. Detaylar Resmi Gazete'de ve bakanlığın internet sitesinde paylaşılacak.

Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor.



📌Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve https://t.co/6zLCl1cGBw sayfamızda yayımlanacaktır.



Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.💫 pic.twitter.com/nNWaEEE9zs — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 3, 2023

DHA