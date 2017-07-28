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  3. 28 Temmuz 2017 11:38

Guardian: İngilizler yeniden Türkiye'yi tercih ediyor

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin İngiliz turistler için cazip bir tatil bölgesi olduğunu yazdı.

Guardian: İngilizler yeniden Türkiye'yi tercih ediyor
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İngiliz Guardian gazetesi, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook'tan dün yapılan açıklamayı sayfalarına taşıdı. Gazete, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçeneğe dönüştüğünü yazdı.

Guardian'ın bugünkü sayısındaki Nick Fletcher imzalı haberin başlığı, "Türkiye ve Yunanistan, Thomas Cook'un yaz satışlarını canlandırdı".

Thomas Cook'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl şirket üzerinden Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz rezervasyonlarının oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Aynı oran Yunanistan için ise yüzde 22.

Seyahat şirketinin yönetim kurulu başkanı Peter Fankhauser, Türkiye'nin özellikle ödenilen ücrete kıyasla çok iyi hizmet verilen bir ülke olduğunu söylemişti.

"İNGİLİZ TURİSTLER İÇİN YENİDEN CAZİP"

Guardian'daki haberde ise geçen yılki darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı belirtiliyor ve Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığı hatırlatılıyor.

Haberde, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim ve Almanya'nın vatandaşlarına seyahat uyarılarına karşın, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçenek olduğu aktarılıyor.

BBC Türkçe

türkiye , ingiltere , turist , tatil
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