''Hafize Gaye Erkan görevden alınmıştır''

Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararında ise "görevden alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla 9 Haziran 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü TCMB Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuş "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" demişti.

Erkan istifasını "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" diyerek duyurmuştu.

Ancak Erkan'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın atandığına dair gece yarısı yayınlanan Resmi Gazete'deki karara göre Erkan istifa etmemiş, görevden alınmış...

Erkan'ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Karahan'ın ismi Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazandı.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Gaye Erkan'ın "affımı talep ediyorum" açıklamasının tersine "Erkan'ın görevden alındığı" belirtildi.

İşte Resmi Gazete'de yer alan o ifadeler:

Fatih Karahan kimdir ?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Karahan, 2012'de Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

Erkan yönetiminde faiz aralıksız artmıştı

Bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın 9 Haziran 2023 tarihinde başlayan TCMB Başkanlığı döneminde TCMB aralıksız faiz arttırmıştı.

Özellikle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim 2022'de Balıkesir OSB açılış töreninde yaptığı "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin" açıklamasına rağmen faiz arttırımına devam eden Erkan başkanlığındaki TCMB bu kararlarıyla dikkat çekiyordu.

TCMB Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki 7'si 2023 yılı 1'i 2024 yılı olmak üzere son 7 Para Politikası Kurulu toplantıda da politika faizinde yukarı yönlü adım atmış, 2023 yılındaki toplam faiz artışı 34 puan olarak gerçekleşmişti.

Son olarak 2024 yılının ilk politika faiz kararını da geçtiğimiz hafta veren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti...

Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti. Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı. Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı. Kasım toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

Hafize Gaye Erkan kimdir ?

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmıştı.