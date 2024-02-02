Özgür Demirtaş Merkez Bankası Başkanı adayını açıkladı: Ülke için çok iyi olur

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden affını istemesi sonrası ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan bir açıklama geldi. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı adaylığı için isim vererek "Ülke için çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: ÜLKE İÇİN İYİ OLUR

Eğer defalarca yazdığım isim (Cevdet Akçay) Merkez Bankası Başkanı olursa, MB politikası kaldığı yerden çok daha iyi şekilde yoluna devam eder. Ülke için çok iyi olur. Eğer olmazsa çok KÖTÜ olur. Umarım ama ülkem için gerçekten umarım Cevdet Hocayı yaparlar….