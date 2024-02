Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'görevinden affını istediğini' duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 9 Haziran 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü TCMB Başkanlığı görevinden istifa etti. Açıklamasında "istifa" kelimesini kullanmayan Erkan "affını istediğini" duyurdu.

İstifasını sosyal medyadan duyuran Erkan "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi.

Erkan'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Şimşek Erkan'ın istifa kararı için "Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" dedi.

Erkan: İtibar suikastına uğradım

Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi.

Erkan yönetiminde faiz aralıksız arttı

Bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın 9 Haziran 2023 tarihinde başlayan TCMB Başkanlığı döneminde TCMB aralıksız faiz arttırmıştı.

Özellikle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim 2022'de Balıkesir OSB açılış töreninde yaptığı "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin" açıklamasına rağmen faiz arttırımına devam eden Erkan başkanlığındaki TCMB bu kararlarıyla dikkat çekiyordu.

TCMB Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki 7'si 2023 yılı 1'i 2024 yılı olmak üzere son 7 Para Politikası Kurulu toplantıda da politika faizinde yukarı yönlü adım atmış, 2023 yılındaki toplam faiz artışı 34 puan olarak gerçekleşmişti.

Son olarak 2024 yılının ilk politika faiz kararını da geçtiğimiz hafta veren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti...

Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti. Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı. Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı. Kasım toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

TCMB çalışanı CİMER'e şikayet etmişti

Kısa bir süre önce bir TCMB çalışanı tarafından CİMER'e yapılan şikayetle Hafize Gaye Erkan'ın ailesi hakkında akıl almaz iddialar gündeme gelmişti.

Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Merkez Bankası çalışanı B.B. Erkan'ın babasının Merkez Bankası’nda hiçbir yetkisi olmadan önemli bir güce sahip olduğunu iddia etmiş ve başkan yardımcısının odasına yerleştiğini, makam aracı ve özel koruma tahsis edilerek TCMB binası içerisinde TCMB çalışanlarına talimatlar yağdırdığını öne sürmüştü.

İşte Hafize Gaye Erkan'ın istifa açıklaması

Erkan'ın açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.

Saygılarımla."

Hafize Gaye Erkan kimdir ?

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmıştı.