Hafize Gaye Erkan'ı eski patronu anlattı: İtilip kakılacak biri değil

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bir dönem yöneticilik yaptığı Partnership for New York City'nin CEO'su Kathryn Wylde, Erkan için ''Kesinlikle itilip kakılacak biri değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirilirken, tecrübeli isim ekonominin dümenine geçtikten sonra kendi kadrosunu kurma adına önemli adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası başkanlığına Şimşek'in uzun süredir görüşmeler yaptığı Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın atama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yaşanan gelişme dünya basınında da bir numaralı manşet oldu.

"GELENEKSEL POLİTİKALARA DÖNÜŞÜN SİNYALİ"

İngiliz haber ajansı Reuters, Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasını geleneksel politikalara dönüşün sinyali olarak yorumladı. Haberde, "Erdoğan ABD'de finans yöneticisi olan Hafize Gaye Erkan'ı, yıllarca süren faiz indirimleri ve artan hayat pahalılığının ardından gidişatı tersine çevirmeye ve politikayı sıkılaştırmaya hazırlanan Merkez Bankası'nın başına atadı" ifadelerine yer verildi.

"ERKAN SERT, AKILLI VE ETKİLİ BİRİ"

Erkan'ın bir zamanlar yönetici olarak görev yaptığı Partnership for New York City kuruluşun CEO'su Kathryn Wylde, Reuters'a verdiği demeçte Erkan'ın New York City'deki kariyeri boyunca "sert, akıllı ve etkili" olarak ün kazandığını söyledi. Wylde, Erkan için; "Kesinlikle itilip kakılacak biri değil" dedi.