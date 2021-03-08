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Halkbank'tan Kadınlar Günü sürprizi: 100 bin liralık destek verilecek

Halkbank'tan Kadınlar Günü sürprizi: 100 bin liralık destek verilecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi.

 Halkbank resmen duyurdu. Yüz binlere güzel haber. Dev banka harekete geçti. Kredi fırsatı. 100 bin liraya kadar avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. Kadın girişimcilere önemli bir destek sağlanmış olacak.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan 'Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'nde konuştu. Arslan, kadın girişimciler için 100 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacaklarını açıkladı.

Etiketler halkbank kadın girişimci kadınlar günü
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