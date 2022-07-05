Hekimlerin yurt dışı göçü rekor kırdı

Haziran ayında 229 doktor, TTB’den yurtdışında görev yapmak için İyi Hâl (Good Standing) belgesini aldı.

Sağlık çalışanlarının şiddet, malpraktis davalar, düşük ücret ve mobbing başta olmak üzere karşılaştığı sorunlar çözülmezken birçoğu devletteki görevinden istifa ederken bir o kadarı da yurt dışına gitmeyi tercih ediyor.

İleri Haber'de yer alan habere göre, haziran ayında 229 kişi yurt dışına gitme isteğiyle Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) belge başvurusunda bulundu

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu’nun haberine göre, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) elde edilen veriler, göç yolundaki hekim sayısının 2022'de katlandığını gösteriyor.

Sadece haziran ayında 125'i uzman, 104'ü pratisyen toplam 229 kişi yurt dışına gitme isteğiyle TTB'den "İyi Hâl (Good Standing)" belgesi başvurusunda bulundu.

Yurtdışına gitme talebiyle geçtiğimiz ay belgesini alan 229 hekim arasında anesteziyoloji ve reanimasyon branşındakiler 13 kişiyle başı çekti.

İç hastalıklarından 11, genel cerrahi ile kadın hastalıkları ve doğum branşlarından ise 10'ar kişi belgesini aldı.

Radyoloji ise dokuz kişiyle beşinci sırada yer buldu.

YILIN İLK 6 AYINDA 1165 HEKİM "İYİ HÂL" BELGESİ ALDI

Söz konusu verilere göre yılın ilk altı ayında 616'sı uzman, 549'u pratisyen olmak üzere toplam 1165 hekim yurt dışına gitmek için gerekli belgenin sahibi oldu.

Aylara göre dağılım ise şu şekilde gerçekleşti:

Ocak ayında 101'i uzman, 96'sı pratisyen olmak üzere 197,

Şubatta 81'i uzman, 76'sı pratisyen olmak üzere 157,

Martta 122'si uzman, 91'i pratisyen olmak üzere 213,

Nisanda 110'u uzman, 104'ü pratisyen olmak üzere 214,

Mayıs ayında da 77'si uzman, 84'ü pratisyen toplam 161 hekim

Haziran ayında ise 125'i uzman, 104'ü pratisyen toplam 229 hekim “İyi Hâl" belgesi aldı.

Bu yıl yaklaşık 2 bin hekimin yurt dışının yolunu tutması bekleniyordu ancak ilk altı aydaki veriler bu sayının yükseleceğine işaret etti.