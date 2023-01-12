İcra dosyası sayısı 23,2 milyonu aştı

Son dönemde fahiş artan icra dosyası sayısı, 23 milyon 204 bini geçti. Sadece 2022 yılında 658 bin 294 yeni dosya daha eklendi.

Pandemi dönemi duraklamaya ekonomik kriz de eklenince, mahkemelerdeki icra dosyası sayısı 10 Ocak itibarıyla 23 milyon 204 bini aştı. Ekonomi yönetiminin, icra dosyalarının kabarmasını önlemek amacıyla kasımda çıkardığı torba kanun ile mevcut icra dosyası sayısının yarıya yakın azalacağı bildiriliyor.

ekonomim.com'dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; son beş yılda (2017 sonundan itibaren) icra dosyası sayısı 7 milyon 365 bin 831 artarken, 2022 yılında artış 658 bin 94 oldu. İktidarın icra dosyalarının kabarmasını önlemek amacıyla kasımda çıkardığı torba kanun ile 2 bin 500 liranın altındaki icra takipleri kaldırılacak. Bu işlemin gerçekleşmesiyle mevcut icra dosyası sayısı yarıya yakın azalacak.

15 AĞUTOS 2022 MİLAT OLDU

2500 liranın altındaki icra dosyalarının silinmesini öngören 7420 sayılı yasa 15 Ağustos 2022’yi milat olarak kabul ediyor. Yani bu tarih itibarıyla tutarı 2 bin 500 liranın altında olan veya kısmi ödeme ile bakiyesi bunun altında olan icra dosyalarına ilişkin takipler durdurulacak.

Bu tarihten itibaren icra dosyası sayısı önemli bir gerileme trendine girdi. Eylülde 23 milyon 782 bine, Ekim’de 23 milyon 521 bine, yıl sonunda ise 23 milyon 229 bine geriledi.

11 Ocak itibarıyla ise icra dairelerindeki icra iflas dosya sayısı 23 milyon 212 bin 239 oldu.

DOSYA SAYISI YÜZDE 41 AZALACAK

Yeni kanun, 15 Ağustos 2022 itibarıyla 2 bin 500 liranın altındaki icra dosyalarının silinmesini öngörüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu düzenleme ile birlikte 5 milyon kişiye ait 10 milyon civarında icra dosyasının kapatılacağını söylemişti. Kanunun öngördüğü tarih olan 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla icra dairelerindeki icra ve iflas dosyası sayısı 24 milyon 85 bin 623 seviyesindeydi. Buna göre kanun kapsamındaki tüm dosyalara ilişkin takibin durması halinde, icra dairelerindeki dosya sayısı yaklaşık yüzde 41 oranında azalmış olacak.

ALACAKLILARIN İŞLEM YAPMASI GEREKİYOR

3 Kasım 2022 tarihinde kabul edilen 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlendi. Kanunun geçici 2 ve 3’üncü maddeleri 2 bin liranın altındaki abonelik sözleşmesi kaynaklı borçlar(2 bin lira altı) ile varlık yönetim şirketleri tarafından bankalardan devralınan (2500 liranın altı) alacaklarla ilgili düzenlemeyi içeriyor. Bu işlemler için alacaklı kuruluşlar, alacaklarına ilişkin feragatta bulunacaklar, bunların zararı ise kamuya olan yükümlülüklerinden mahsuplaşma suretiyle karşılanacak.

(Kaynak)