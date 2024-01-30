IMF Türkiye'nin büyüme tahminini güncelledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni raporunda yüzde 3 olan Türkiye’nin 2024 yıl sonu büyüme tahminini yüzde 3,1’e yükseltti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için yıl sonu tahminini yükseltti.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Kurum, 2023 yılı Ekim ayında yaptığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF raporunda son olarak, küresel ekonominin büyüme tahmini değişmedi.