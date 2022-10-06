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IMF'den korkutan uyarı: Daha da kötüye gidecek

IMF'den korkutan uyarı: Daha da kötüye gidecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2023'te küresel ekonomik büyüme tahminlerini bir kez daha düşürerek, dünya ekonomik büyümesinin 2026'ya kadar 4 trilyon dolar daha düşük olacağını tahmin ediyor.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Şubat ayında başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin IMF'nin dış politikaya bakışını çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini söyleyerek "İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye" dedi.

Devam eden COVID-19 pandemisi, yükselen enflasyon ve kötüleşen iklim koşulları da dünya ekonomilerini etkiliyor. Gıda güvensizliği ve düşük gelirli ülkelerin sahip olduğu yüksek borç seviyeleri gibi diğer krizler de şiddetleniyor.

Georgieva, IMF'nin dünya ekonomisinin üçte birini oluşturan ülkelerin bu veya gelecek yıl en az iki çeyrek üst üste ekonomik daralma göreceğini tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler IMF uyarı
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