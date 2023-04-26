İngiliz bankasından Kripto tahmini: 100 bin dolarlık rekor...

Standard Chartered'ın tahminine göre, Bitcoin, gelecek yıl 100.000 dolarlık bir rekor seviyeye sıçrama potansiyeline sahip. Yatırım kuruluşu 'kripto kışı'nın sona erdiğini iddia ediyor.

İngiliz Banka Standard Chartered, Bitcoin'in 2024'ün sonunda 100.000 doları görebileceğini tahmin ediyor. Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, "Geleneksel bankacılık sektöründeki mevcut stres, BTC'nin daha iyi performans göstermesine oldukça yardımcı oluyor." diye yazdı.

Banka, raporunda, son bankacılık sektörü krizinin kısmen "Bitcoin'in merkezi olmayan kıt bir dijital varlık olarak kullanımının yeniden kurulmasına" yardımcı olduğunu da vurguladı.

CNBC tarafından görülen notta İngiliz bankacılık devi "Bu avantajlar göz önüne alındığında, BTC'nin toplam dijital varlıklar piyasa değeri içindeki payının önümüzdeki birkaç ay içinde (şu anda yaklaşık yüzde 45'ten) yüzde 50-60 aralığına geçebileceğini düşünüyoruz. Belirsizlik kaynakları devam etse de, 100.000 dolar seviyesine giden patikanın netleştiğini düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

ABD bankacılık krizinin borsada yarattığı son karışıklığın ardından, bazı analistler, Bitcoin'in yatırımcılar için "güvenli liman" olarak artan bir çekicilik kazanacağını öne sürdüler.

Bitcoin fiyatı bu yıl şu ana kadar yüzde 65 arttı ve on ay sonra ilk kez Nisan ayında 30.000 doların üzerine çıktı.

Kasım 2020'de bir Citi analistinin, Bitcoin'in 2022'nin sonuna kadar 318.000 dolara kadar tırmanabileceğini öne sürmesiyle, ekonomistler kripto para biriminin geleceğine ilişkin tahminlerinde bölünmüş durumda.

Salı günü, Bitcoin saat 10:23 itibarıyla 1,28 yükselişle 28.323 dolardan işlem görüyordu.