İnternet tarifelerine dev ''zam'' iddiası: 600 liradan başlayacak...
İnternet tarifelerine Ekim ayında yapılacak zamlarla limitsiz paketlerin 600 liradan başlayacağı iddia edildi.
Yüksek enflasyon oranları gıdadan, giyime, ulaşımdan, kira fiyatlarına kadar temel bir çok sektörde fahiş artışlara neden oluyor.
İNTERNETE DEV ZAM
Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, internet tarifelerine zam geleceğini iddia etti.
Sarı, Ekim ayında yapılacak zamla limitsiz paketlerin 600 liradan başlayacağını ifade etti.
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