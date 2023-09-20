  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İnternet tarifelerine dev ''zam'' iddiası: 600 liradan başlayacak...

İnternet tarifelerine dev ''zam'' iddiası: 600 liradan başlayacak...

İnternet tarifelerine dev ''zam'' iddiası: 600 liradan başlayacak...
Güncelleme:

İnternet tarifelerine Ekim ayında yapılacak zamlarla limitsiz paketlerin 600 liradan başlayacağı iddia edildi.

Yüksek enflasyon oranları gıdadan, giyime, ulaşımdan, kira fiyatlarına kadar temel bir çok sektörde fahiş artışlara neden oluyor.

İNTERNETE DEV ZAM
Gazeteci Mehmet Şafak Sarı, internet tarifelerine zam geleceğini iddia etti.

Sarı, Ekim ayında yapılacak zamla limitsiz paketlerin 600 liradan başlayacağını ifade etti.

İnternet tarifelerine dev ''zam'' iddiası: 600 liradan başlayacak... - Resim : 1

İnternet tarifelerine dev ''zam'' iddiası: 600 liradan başlayacak... - Resim : 2

Etiketler internet tarife zam iddia
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cinsiyet değiştiren ünlü güreşçinin son hali gündem oldu
Markette sapık var! İğrenç taciz kamerada!
Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 şehit
Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 5 ili daha ekledi
Ek MTV’de ödeyenle ödemeyenin başına ne geleceği açıklandı
Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi
Türkiye'deki bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor
Bakanlık sonunda el attı! Sahte yorumlara ceza geliyor
Renault Megane E-Tech Türkiye'de zirvede: İlk ayında C-HB lideri oldu!
İnternet ve TV aboneliklerinde yeni dönem