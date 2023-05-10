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İslam Memiş altın fiyatları için tarih vererek uyardı

İslam Memiş altın fiyatları için tarih vererek uyardı
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Para ve altın piyasalarının uzmanı İslam Memiş özellikle altın yatırımcıların 14 Mayıs'tan sonra ne olur sorularına yanıt niteliğinde bir uyarıda bulunarak "Haziran ayına dikkat" dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor" dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki gelişmeler konusunda haziran ayı uyarısı yaptı. Memiş, "Gram altın, dolar, gram gümüş fiyatları ne olacak?" sorularına yanıt verdi.

TV100'deki yazısında altın fiyatları, dolar, Bitcoin değerlendirmeleri yapan Memiş, "Fed ne planlıyor? Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak? Bitcoin hangi seviyelere çıkar?" sorularına yanıt aradı.

Memiş, Fed'in mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentisinin karşılandığını ancak beklenilen aksiyonun oluşmadığını söyledi. Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadığını belirten Memiş, "Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli" dedi.

Memiş yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor. Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler.

Neden bu baskılanmayı sürdürüyorlar?

Çünkü yaz tatili için zaman kazanmayı planlıyorlar.

Mayıs-Haziran baskılanırsa yaz tatiline girmek onlar için daha rahatlatıcı olacak.

Neden yaz rehaveti istiyorlar?

Resesyon kaçınılmaz, enflasyonun dönüşü engellenemez."

İslam Memiş'in TV100'deki yazısının tamamı için...

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