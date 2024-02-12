  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık 2023'te işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık 2021 - Aralık 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Aralık 2021 - Aralık 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,5 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,5, kadınlarda ise %22,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Aralık 2023

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Aralık 2021 - Aralık 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %24,7 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak %24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Aralık 2021 - Aralık 2023

Etiketler tüik işsizlik rakamları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada bir ilk: Uçan taksi hizmeti başlıyor Dünyada bir ilk: Uçan taksi hizmeti başlıyor Çakarlı trafik magandaları işte şimdi yandı Çakarlı trafik magandaları işte şimdi yandı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi İbni Sina'nın tavsiye ettiği mucizevi bitki! Ölümden başka her şeye deva İbni Sina'nın tavsiye ettiği mucizevi bitki! Ölümden başka her şeye deva Irak'ta bir evladımız şehit düştü! Irak'ta bir evladımız şehit düştü! Kim Milyoner Olmak İster'de görülmemiş heyecan: İlk soruda elendi Kim Milyoner Olmak İster'de görülmemiş heyecan: İlk soruda elendi Motorine dev zam geliyor Motorine dev zam geliyor Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte büyük yangın Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte büyük yangın Türkiye'de günde 6 bin 200 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor Türkiye'de günde 6 bin 200 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var!