İstanbul'da esnaftan zam protestosu

Kadıköy’de mekan sahipleri beş basamaklı sayılara ulaşmış olan faturaları protesto etti. Dün gece bir çok mekanda ışık kapatarak gerçekleştirilen protestolara, mekana gelenler de destek verdi.

İstanbul Kadıköy’de dün gece bir dizi mekanda zamlar protesto edildi. Mekan sahiplerinin gece saat 21:00’de 5 dakika süreliğine elektrikleri kesmesi ve mekana gelenlerin de alkış ve sesli desteğiyle protesto eylemleri yapılmış oldu.

Kadıköy esnafı pandemiyle gündeme gelen zorlukları aşmak için zorlanırken ciddi miktarlara ulaşan elektrik ve doğalgaz faturaları bu zorluğu katlıyor. Esnaf faturaların beş basamaklı sayılara ulaştığını ve bunun sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor.

Mekanlarda esnafın eylemini destekleyenler de, aynı dertten muzdarip olduğunu ifade ederek elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların özel şirketlerin insafına bırakılmaması gerektiği konusunda fikir belirtiyor.