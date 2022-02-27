  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da esnaftan zam protestosu

İstanbul'da esnaftan zam protestosu

İstanbul'da esnaftan zam protestosu

Kadıköy’de mekan sahipleri beş basamaklı sayılara ulaşmış olan faturaları protesto etti. Dün gece bir çok mekanda ışık kapatarak gerçekleştirilen protestolara, mekana gelenler de destek verdi.

İstanbul Kadıköy’de dün gece bir dizi mekanda zamlar protesto edildi. Mekan sahiplerinin gece saat 21:00’de 5 dakika süreliğine elektrikleri kesmesi ve mekana gelenlerin de alkış ve sesli desteğiyle protesto eylemleri yapılmış oldu. 

Kadıköy esnafı pandemiyle gündeme gelen zorlukları aşmak için zorlanırken ciddi miktarlara ulaşan elektrik ve doğalgaz faturaları bu zorluğu katlıyor. Esnaf faturaların beş basamaklı sayılara ulaştığını ve bunun sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor.

Mekanlarda esnafın eylemini destekleyenler de, aynı dertten muzdarip olduğunu ifade ederek elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların özel şirketlerin insafına bırakılmaması gerektiği konusunda fikir belirtiyor.

Etiketler zam protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor eleme adayı kim oldu? İşe Suvivor All Star'da dokunulmazlık oyunun kazanan isim
Müzakerelerde son durum! Ukrayna Putin'in teklifini kabul etti
Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi
A Haber Ukrayna'da mahsur kalan ve tahliye isteyen öğrenciyi apar topar yayından aldı
Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov'un lüks botları olay oldu: Şeytan Prada Giyer
Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyip o görüntüleri yayınladı
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: Rus güçleri kente girdi
Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler
Muğla'da korkutan deprem!