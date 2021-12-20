İstanbulKart'ın maliyeti 13 liradan 35 liraya çıktı

Erdoğan üniversite öğrencilerine verilecek yeni burs ve kredi rakamlarını açıkladı

Gerçek mağara kadını görenleri şoke etti!

Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili acı detay

Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam

Erdoğan emekliler için talimatı verdi! Maaşlara ne kadar zam gelecek?