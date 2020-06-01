İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Mayıs 2020’de bir önceki aya göre; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi yüzde 2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 oranında arttı.

İstanbul’da Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre artış; perakende fiyatlarda yüzde 11,79, toptan eşya fiyatlarında yüzde 6,83 oldu.

ULAŞTIRMADA BİR AYDA YÜZDE 9,39 ARTIŞ

Mayıs 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma harcamalarında 9,39, giyim harcamalarında yüzde 7,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,61, konut harcamalarında yüzde 2,70, sağlık ve kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,85, gıda harcamalarında yüzde 0,81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,17 artış görüldü.

Mayıs 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 21,06, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,61, Mensucat Grubunda yüzde 0,45 artış, Madenler Grubunda ise yüzde -1,00, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde -0,75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -0,72 ve Gıda Maddeleri grubunda yüzde -0,48 azalış görüldü.