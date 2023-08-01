İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu belli oldu

İTO, İstanbul'da temmuz ayında yıllık bazda perakende fiyatların yüzde 63,76, toptan fiyatların ise yüzde 66,57 artış gösterdiğini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında İstanbul’un perakende fiyatlardaki aylık enflasyon oranı %9,84, yıllık ise %63,76 oldu.

2023 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %4,54 oranında arttı.

2022 Temmuz ayına göre 2023 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde %63,76, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise %66,57 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazlı değişim oranları

İTO'dan yapılan açıklamada sektörel bazlı değişim oranları şöyle aktarıldı:

"Temmuz 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış izlenmiştir.

Temmuz 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 9,70, mensucat grubunda yüzde 3,62, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,59, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,46 artış izlenmiştir."